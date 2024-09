Zygmunt Solorz jest jednym z NAJBOGATSZYCH Polaków. Jego majątek jednak ZNACZNIE się skurczył. Co się stało?

Solorz ma trójkę dzieci, które również są zaangażowane w jego biznesy. Tobias Solorz i Piotr Żak pełnią kluczowe funkcje w radach nadzorczych różnych spółek ojca, a także zarządzają innymi segmentami firmy. Ostatnio media donosiły o konflikcie między dziećmi Solorza a Justyną Kulką, nową żoną biznesmena. Warto dodać, że Kulka od ponad dekady jest związana z Grupą Polsat Plus. W czerwcu 2024 r. weszła w skład Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. , co podkreśla jej znaczącą rolę w strukturach zarządzających firmą.

Majątek miliardera się skurczył

Należąca do Zygmunta Solorza spółka energetyczna ZE PAK przegrała bitwę sądową z Greenpeace o rozbudowę kopalni węgla brunatnego w Tomisławicach. Spółka ZE PAK została zobowiązana przez sąd do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co wpłynęło na dodatkowe koszty oraz spadek jej wartości. Dodatkowo, ZE PAK nie wypłacił dywidendy po raz pierwszy od 2018 r., co również negatywnie wpłynęło na ogólną wycenę majątku Solorza.