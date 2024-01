Żyje w poliamorycznym związku i żali się na hejt: "Co drugi Polak ZDRADZA. Ja wolę szczerość". Przedstawiła statystyki...

Aga 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

To nie jest zwiazek poliamoryczny tylko poligamiczny. On jest poligamista a one maja byc monogamiczne I rodzic mu dzieci. I to nie jest hejt tylko fakty. A to ze on sypia z trzema otwarcie nie znaczy ze nie sypia z innymi w sekrecie. Przeciez jest poliamoryczny. Zyj jak chcesz, ale licz sie z tym ze jak sie oglaszasz to ludzie beda wyrazac swoje zdanie. Tak to dziala.