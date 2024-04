Zyskał sympatię widzów jako policjant z "Ojca Mateusza". Michał Piela zrzucił 30 kg i na nowych zdjęciach jest nie do poznania (ZDJĘCIA)

Tak dziś wygląda Michał Piela

Zwracam uwagę na to, co jem, co piję. Unikam napojów gazowanych, zazwyczaj nie piję soków, a jeśli to naturalne, wyciskane. Częściej wybieram wodę, herbatę i kawę. Przestałem słodzić napoje. Jem więcej warzyw i owoców, czyli to, co każdy cukrzyk powinien stosować - mówił w rozmowie z portalem MojaCukrzyca.