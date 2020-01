"Żywy Ken" Rodrigo Alves miał ponad 100 operacji, ale żałuje tylko jednej... Przyznał się do tego w nowym wywiadzie

Od kilku lat Rodrigo Alves jest najbardziej znanym "żywym Kenem" na świecie, choć konkurencja w tej branży robi się coraz większa. Brazylijczyk wydał już ponad 500 tysięcy funtów na zabiegi chirurgii plastycznej, ale okazuje się, że to może być dopiero początek wydatków. Alves wyznał ostatnio, że identyfikuje się jako kobieta i apeluje do fanów, aby nazywać go od teraz "Roddy".