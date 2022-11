"10 lat młodsza w 10 dni". Córka uczestniczki ZAŁAMANEJ metamorfozą wspiera ją publicznie: "Nie potrzebujesz TONY PUDRU, żeby się podobać"

SWEET 6 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Uśmiech odjął by z 5 lat. Sukienka niezbyt i buty też ale fryzura ok. Niestety jak jest się otyłym, to w każdym ciuchu wygląda się słabo, wiem co mówię, bo sama jestem osobą otyłą.