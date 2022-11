"10 lat młodsza w 10 dni". Ekspertka krótko o stylizacji autorstwa Mai Sablewskiej: "Przekracza granice PRZEBRANIA"

Kto by pomyślał, że w 2022 roku programy o metamorfozach wciąż będą budzić w widzach duże emocje? Przykładem tego jest najnowszy odcinek 10 lat młodsza w 10 dni . Jedna z uczestniczek dała w nim do zrozumienia, że nie jest zadowolona ze swojego "nowego wizerunku".

Masakra! Nie podobam się sobie. Naprawdę, nie podobam się sobie! Zobacz, jakie ja mam worki. No, zobacz, widzisz?! Makijaż tego nie przykryje. Buzia... Nie, nie podoba mi się, Maja. Normalnie się czuję, jakbym miała z milion lat. Okropnie! - burzyła się uczestniczka.

Internauci podzielili się na osoby, które reakcję pani Jolanty uważały za przesadzoną i takie, według których kobieta miała rację co do oceny metamorfozy. Sprawę postanowiła skomentować Dorota Wróblewska, ceniona w branży modowej ekspertka, znana ze swych celnych i niekiedy boleśnie szczerych uwag. Stylistka nie miała zbyt wiele miłego do powiedzenia na temat stworzonej w programie kreacji.