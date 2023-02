"10 lat młodsza w 10 dni". Uczestniczka miażdży produkcję i uderza w Maję Sablewską: "Obiecałaś, że nie pozwolisz mnie skrzywdzić"

Cwaniara 12 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Powiem brutalną prawdę - tak się kończy program w którym kobieta zwyczajnie brzydka i zaniedbana, liczy na to że będzie wyglądać „jak gwiazda” hah Czy sposób w jaki te programy są nagrywane jest ok ? Tak, te osoby same się zgłaszają, są informowane ile i kiedy będzie dni zdjęciowych a podczas nagrań nikt ich nie zmusza siłą do rozbierania się czy zwierzeń. Myśle że ta Pani miała w głowie swój plan „pójdę i zrobią mi masę kosztownych zbiegów na twarz plus nowe zęby” ale się przeliczyła bo program nie obiecuje, nie gwarantuje żadnych zabiegów ! to produkcja decyduje o tym która uczestniczka jaki zabieg od nich dostaje, ta Pani nie dostała tego co sobie wmówiła i przez resztę nagrań miała już udział w programie gdzieś oraz szukała wymówek aby dalej nie brać w nim udziału. Niestety dla niej podpisała umowę :) po co teraz ten cyrk ? To pokazuje nieczyste intencje tej Pani, osoba zgłaszająca się tam powinna szukać przygody, nowego doświadczenia a nie opcji na darmowe leczenie zębów np. licówkami w renomowanej klinice, bez przesady.