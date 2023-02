"10 lat młodsza w 10 dni". Widzowie WSTRZĄŚNIĘCI metamorfozą autorstwa Mai Sablewskiej: " Kto tak wyjdzie na ulicę?!"

WWO 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Uważam, że noszenie szpilek w dzisiejszych czasach jest juz passe. Tak samo jak sztuczne piersi czy inne elementy mające na celu robienie z siebie obiektu seksualnego dla obcych ludzi. Mam w szafie parę fajnych szpilek Ecco z dawnych czasów ale juz ich nigdy nie założę bo dla mnie to zwykły obciach. Znająca swoją wartość kobieta nie musi tego robić - nie musi niszczyć sobie kręgosłupa, kości stóp, skazywac się na niewygody, udawac wyższej czy bardziej "wypiętej" by podobać się panom, jesli dalej to robi to chyba coś istotnego przegapiła... Dajcie se spokój z tymi szpilkami, zdrowie jest ważniejsze, to dobre dla kobiet o mentalności minionego pokolenia gdzie celem było "podobanie się" i dorwanie faceta za wszelką cenę by mieć jakikolwiek byt materialny zapewniony.