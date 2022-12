"10 lat młodsza w 10 dni". Widzowie bez litości o metamorfozie od Mai Sablewskiej: "Jak kapusta pekińska" (FOTO)

Aga 2 godz. temu zgłoś do moderacji 719 1 Odpowiedz

Boże, co za beza!!!! Dlaczego ona to robi tym kobietom. Ciekawe, czy sama by się w to ubrała 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️