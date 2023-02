"10 lat młodsza w 10 dni". Widzowie ZAŁAMANI kolejną metamorfozą przeprowadzoną przez Maję Sablewską: "Kompletna porażka... nawet dramat"

"10 lat młodsza w 10 dni": Uczestniczka była niezadowolona z metamorfozy

"10 lat młodsza w 10 dni": pani Maria nie pozwoliła obciąć sobie włosów

Właściwie nawet nie trzeba czekać do końca, wiadomo, co będzie: Okropne kiecki z tandetnego materiału, fatalnie skrojone w krzykliwym kolorze. Zastanawiające jest to, że prowadząca NIGDY w takim koszmarku nie wystąpiła; Kompletna porażka... nawet dramat; No skarpetki porażka do takiej kiecy i inne buty, masakra. Są inne stylizacje do budowy ciała, serio. Tak ubrać kogoś w tym wieku na różowo; Widzę kolejną jej metamorfozę i z każdą kolejną jest coraz gorzej. Kobieto, czy ty nie widzisz? Otwórz oczy, ty tylko jeszcze bardziej krzywdzisz te panie. Sukienka a do niej czarne skarpety i starodawna pantofle; Stwierdzam, że z każdym odcinkiem jest coraz gorzej. Te stroje wołają o pomstę do nieba; Po prostu masakra. Najgorsza z "metamorfoz" - ubolewały internautki.