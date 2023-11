10-letni syn Krzysztofa i Mai Rutkowskich MIAŻDŻY hejterów: "Rutkowski to moja pasja. Zajmijcie się swoimi dziećmi!"

Xinska 23 min. temu zgłoś do moderacji 31 1 Odpowiedz

Mi się wydaje, że on będzie strasznym nastolatkiem. Góra kasy od rodziców, hejt w internecie od dzieciństwa, to się dobrze nie skończy - będzie skrzywdzony młody, który jedyne co ma imponującego to więcej kasy niż rówieśnicy