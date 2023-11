Maja Rutkowski relacjonuje powrót z urodzin Krzysztofa Juniora. Pokazała prezenty: "Najwięcej było GRUBYCH KOPERT" (ZDJĘCIA)

W sobotni poranek Maja Rutkowski zalogowała się na Instagrama, aby zrelacjonować dla swoich obserwatorów powrót z hucznej imprezy , która najwidoczniej trwała do białego rana. Żona najpopularniejszego detektywa w kraju nadawała z wypełnionego po brzegi balonami oraz prezentami auta. We fryzurze à la Lara Croft opowiadała o urodzinowym balu i pokazywała znajomych, wydobywając z siebie jednocześnie salwy śmiechu.

Kochani, wracamy dopiero z imprezy, więc będzie czas na relację. Impreza była nawet nie do białego rana, tylko białego południa. (...) Teraz gości odwiedzamy i dalej robimy imprezę, co? Do poniedziałku! Krzysiu, co ty na to? Poprawiny robimy - żartowała ukochana Krzysztofa Rutkowskiego.