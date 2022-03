11-latek z Ukrainy dotarł SAMOTNIE do granicy ze Słowacją! Przebył 1200 KILOMETRÓW... "Największy bohater wczorajszej nocy"

Inwazja rosyjskich wojsk w Ukrainie trwa już od niemal dwóch tygodni. Podczas gdy w wielu miastach za naszą wschodnią granicą wciąż toczą się walki, część obywateli zdecydowała się opuścić ojczyznę w poszukiwaniu schronienia. Wielu Ukraińców trafiło właśnie do Polski, która stara się zapewnić uchodźcom bezpieczeństwo.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że ofiarami wojny w Ukrainie padają wszyscy, również dzieci. Agresja rosyjskiej armii spowodowała, że dziesiątki tysięcy rodzin zostało rozdzielonych. Tak było w przypadku Hassana Piseckiego , syna mieszkanki ukraińskiego Zaporoża, którego historia właśnie trafiła do mediów.

Słowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że 11-letni chłopiec dotarł na granicę... zupełnie sam . Hassan musiał pokonać 1200 kilometrów bez opieki osoby dorosłej , aby dotrzeć na granicę Ukrainy ze Słowacją. Na szczęście, mimo znacznej odległości, udało mu się trafić do celu, a na miejscu pojawił się jedynie z plastikową torbą, paszportem oraz numerem telefonu, który matka zapisała mu na ręce długopisem.

To największy bohater wczorajszej nocy. Przez granicę z Ukrainą przyszedł na Słowację zaledwie 11-letni chłopiec z Zaporoża. Przyszedł zupełnie sam, z plastikową torbą, paszportem i numerem telefonu zapisanym na ręku, ponieważ jego bliscy musieli zostać w Ukrainie. Zaopiekowali się nim wolontariusze, którzy zabrali go w ciepłe miejsce oraz zapewnili mu jedzenie i picie, które też spakowali mu na dalszą podróż. Ujął wszystkich swoich uśmiechem, dzielnością i determinacją. Dzięki numerowi zapisanemu na ręce i kartce papieru w paszporcie udało się skontaktować z jego bliskimi, którzy go odebrali i cała historia dobrze się skończyła - wybrzmiewa facebookowy post.