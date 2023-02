12-letni Dawid Podsiadło na nagraniu sprzed lat. Tak wyglądał jego PIERWSZY publiczny występ (WIDEO)

Dawid Podsiadło na archiwalnym nagraniu. Miał wtedy zaledwie 12 lat

Do serwisu YouTube trafiło nagranie z występu obu artystów, do którego wmontowano też pierwszy publiczny występ Dawida . Wykonywał wówczas przebój Myslovitz przed dużo skromniejszą publicznością, a słowa, które wówczas wypowiedział, chwytają za serce.

Ten utwór zespołu Myslovitz to był pierwszy utwór w życiu, jaki wykonałem publicznie. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę zrobić to ponownie - mówił ze sceny w Chorzowie.

Mogłem zaśpiewać utwór, od którego muzyczne marzenia się u mnie zaczęły. I mogłem go wykonać z Arturem Rojkiem. Za każdym razem jak oglądam to wideo, to nie mogę uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę - przyznaje.