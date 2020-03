13-letni syn Britney Spears zdradza rodzinne sekrety na Instagramie: "Mój ojciec to Jezus, a dziadek to ZWYKŁY CH*J. Niech już umrze!"

Britney Spears funkcjonuje w amerykańskim show biznesie praktycznie od dzieciństwa. Od tego czasu zyskała status ikony popkultury i cieszy się uznaniem milionów fanów na świecie. Jednak za to wszystko przyszło jej też zapłacić wysoką cenę. Niesłynne załamanie nerwowe, problemy z używkami czy rzekomy konflikt z własnym ojcem to jedynie kilka przykładów tego, z czym musiała się zmierzyć piosenkarka.

Ostatnie miesiące upłynęły Britney na walce o zniesienie kurateli ojca nad jej życiem . Choć sprawa jest w toku, to na wyrok w tej sprawie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Dużo mówiło się natomiast o tym, że piosenkarka stała się dla jej rodziny i współpracowników maszynką do zarabiania pieniędzy , czego nie była już w stanie dłużej udźwignąć. Z tego powodu niedawno postanowiła zrobić sobie przerwę w karierze.

W sumie nie widziałem, żeby pracowała nad nową muzyką. Nie sądzę... Nie mam pojęcia. Pamiętam, że raz ją zapytałem: "Mamo, co się stało z Twoją muzyką?", ona odpowiedziała mi: "Nie mam pojęcia kochanie. Możliwe, że po prostu zakończę karierę" . Powiedziałem jej wtedy: "Co? O czym Ty mówisz? Masz świadomość, jak dużo zarabiasz na tym pieniędzy?" - wspomina "troskliwy" Jayden.

Syn Britney powiedział też kilka słów na temat swojego ojca, nowego partnera piosenkarki, Sama , oraz dziadka, Jamiego , z którym piosenkarka od kilku miesięcy walczy w sądzie. O ile o pierwszym i drugim z nich mówił raczej ciepło, to trzeci z panów nie miał już tyle szczęścia. O Samie, obecnym chłopaku Britney, Jayden mówił jednak praktycznie w samych superlatywach .

Lubię go. Jest spoko, jest miły. To dobry facet - odpowiedział.

Gdy jeden z użytkowników zapytał z kolei, czy 13-latek nie będzie miał problemów z powodu tego, co robi, ten odpowiedział jedynie:

Cóż, mojego ojca to po prostu nie obchodzi. Mam najlepszego tatę na świecie, to po prostu Jezus.

O ile brak zainteresowania tym, co robi jego pociecha, nie stawia Kevina w dobrym świetle, to jeszcze gorzej wypada przy nim dziadek. Gdy jeden z użytkowników napisał "zabij swojego dziadka" , nastolatek zdecydowanie nie przebierał w słowach...

Kolego, myślałem dokładnie o tym samym (...) Tak, zwykły z niego ch*j. To niezły zj*b. Niech już umrze - powiedział Jayden.

W międzyczasie nastolatek stwierdził też, że jeżeli dobije wkrótce do 5 tysięcy obserwujących na Instagramie, to zdradzi jeszcze więcej rodzinnych sekretów. Niestety obawiamy się, że tak się nie stanie, bo od tego czasu jego konto w serwisie jest prywatne, a on sam nie komentował już sprawy...