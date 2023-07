14-letnia córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza WYPROWADZA się z domu? Zaskakujące doniesienia tygodnika

Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza w grudniu skończyła 14 lat. W czerwcu tego roku ukończyła szkołę podstawową i podeszła do egzaminu ósmoklasisty . Przyszedł więc czas na wybór liceum. "Na żywo" dotarło do informacji, jakoby Kalina Józefowicz zdecydowała się na szkołę musicalową w Londynie . Ma być zachwycona występami na scenie i w tym kierunku chce się edukować.

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz: Co sądzą o decyzji córki?

Nie będziemy jej zabraniać, tylko musi być pewna, że to jej droga . Na razie podąża naszym szlakiem. Ma silny charakter i jest bardzo zdyscyplinowana , a to w tym zawodzie podstawa – podsumowała Natasza Urbańska.

Kalina Józefowicz występowała już na scenie

Jeżeli będzie przynosić mi pały do domu, to odcinamy bycie artystką. Tak więc ona stara się dwukrotnie mocniej. Sprawy szkolne to jest podstawa. To jest to, co musi być załatwione i gdzie ona musi zaliczyć. Nie musi mieć piątek – zdradziła artystka.