Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz mieszkają w PAŁACU! Zabytkowe meble, ogromny taras i hodowla kur w ogrodzie... (ZDJĘCIA)

Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz i ich nastoletnia córka Kalina mieszkają w urokliwym dworku położonym niedaleko Warszawy. Posiadłość znajduje się około 70 km od stolicy i zachwyca swoim pięknem. Dworek w Jajkowicach to miejsce o wyjątkowym charakterze i bogatej historii. Niegdyś należał do oficera piechoty polskiej wojsk napoleońskich, który z kolei podarował ją swojej córce o imieniu Emilia. To właśnie stąd wzięła się nazwa tego miejsca.