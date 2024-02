16-letnia fanka Taylor Swift ZGINĘŁA w drodze na koncert idolki. Policja bada przyczyny wypadku

Pod koniec listopada ubiegłego roku na koncercie Taylor Swift w Rio de Janeiro doszło do niewyobrażalnej tragedii. 23-letnia fanka piosenkarki, Ana Clara Benevides, zemdlała w tłumie. Po interwencji ratowników medycznych kobieta została przetransportowana do pobliskiego szpitala, gdzie kilka godzin później zmarła. Za bezpośrednią przyczynę śmierci uznano zatrzymanie akcji serca. Jednak jako głównego winowajcę wskazywano przeraźliwie wysokie temperatury panujące wówczas w Brazylii. Fani Taylor godzinami czekali na wejście do stadionu w prawie 40-stopniowych upałach.