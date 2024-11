16-letnie bliźnięta Brada Pitta i Angeliny Jolie wracają z zakupów. Vivienne wygląda jak KOPIA MAMY

@Norwegia wkracza w gorący okres przedwyborczy, a jedno z kontrowersyjnych pytań dotyczy… liczby płci. Zainicjował je Hadle Rasmus Bjuland z Młodzieżowej Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej (KrFU), kierując je do liderów wszystkich ugrupowań politycznych. Iskrą, która zapoczątkowała dyskusję, była propozycja Daga Inge Ulsteina z KrF (Chrześcijańska Partia Ludowa). Polityk zasugerował usunięcie z programu szkolnego nauczania o trzech płciach oraz rezygnację z używania zaimka „hen”. – Przed wyborami wszyscy liderzy partii powinni otwarcie powiedzieć wyborcom, ile płci ich partie uznają. To powinno być proste pytanie – uważa Bjuland cytowany przez TV 2. Partia Pracy (Ap) w latach 2019-2021 deklarowała w swoim programie chęć rozważenia wprowadzenia trzeciej płci jako kategorii prawnej. Jednak z najnowszego programu na lata 2025-2029 zapis ten zniknął. Kontrowersje wokół kursów „Rosa kompetanse” w szkołach Ulstein opowiada się za bardziej faktograficznym podejściem do nauczania o płciach oraz zastąpieniem terapii hormonalnej pomocą psychologiczną. Chce również, by ze szkół wycofano „Rosa Kompetanse” czyli kursy dla nauczycieli i szkół na temat różnorodności płci i tożsamości, prowadzone przez FRI – Stowarzyszenie na rzecz różnorodności płciowej i seksualnej. Partia Postępu (FrP) również domaga się zastąpienie kursów „Rosa kompetanse”. Podstawą nauczania szkolnego powinna być wiedza, a nie aktywizm – wskazuje Himanshu Gulati (FrP), członek komisji edukacji. – Nauczanie w szkołach nie powinno być realizowane przez organizację taką jak FRI, która otwarcie promuje radykalne polityczne agendy na kontrowersyjnym i polaryzującym polu. Powinno być prowadzone przez instytucje publiczne, oparte na wiedzy medycznej i naukowej – powiedział Gulati w rozmowie z TV 2. Uważa, że należy odejść od działań w szkołach, które nazywa „szokującymi przykładami” jak pytanie dzieci, z jaką płcią się utożsamiają. – To przyczynia się do zamieszania zamiast edukacji, a wielu rodziców słusznie na to reaguje – podkreśla.