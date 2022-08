17-letnia Emilia Dankwa pozuje na plaży. Fani pod wrażeniem: "Wyglądasz ZJAWISKOWO!" (FOTO)

Yooz 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Czwarty raz w ciągu pół roku dowiaduję się jaka to Dankwa jest "przepienkna" ( ja niestety tej urody nie widzę) No i nie może znaleźć 65 letniego milionera w którym by się z miejsca zakochała, nawet żadnego polskiego celebryty o którym słyszało 20osób , a według jego danych obserwuje go 450 000 000 ludzi na świecie. Coraz trudniej wleźć na te ścianki . Oooo z Królikowskim mogła by zajść w ciążę , jest taka jedna co na tym jedzie już z rok czasu. Co za czasy , a kiedyś wystarczyło napisać ,że była gwałcona przez wujka Stacha. Konkurencja coraz większa . Nie wystarczy w tej chwili nawet być gwałconym przez psa sąsiada