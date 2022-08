Tak teraz wygląda Sara Muldner, serialowa Julka z "Na dobre i na złe"! Jest już dorosłą kobietą (FOTO)

Dziecięce gwiazdy rodzimych seriali wcale nie mają w życiu łatwo. Choć obecność na ekranie od najmłodszych lat wiąże się z rozpoznawalnością, to większość z nich ma problem, aby przekuć niegdysiejszą popularność na stabilną karierę w mediach. Udaje się to tylko nielicznym, bo po latach gry w serialach są często "szufladkowani" i znikają z show biznesu.

Swego czasu niezaprzeczalną rozpoznawalnością mogła się poszczycić Sara Muldner, czyli serialowa Julka Burska z "Na dobre i na złe". Rola córki Zosi i Kuby, w których wcielali się Małgorzata Foremniak i Artur Żmijewski, dała ówczesnej 9-latce szansę na budowanie kariery aktorskiej już od najmłodszych lat. Niestety jej kariera nie nabrała rozpędu, na który sama zainteresowana zapewne liczyła.

Kariera i życie Sary Muldner

Jak to zwykle bywa, w pewnym momencie aktorka przestała wcielać się w dotychczasową rolę. Wtedy wydawało się, że kariera aktorska może poczekać, a Sara skupiła się na edukacji. Wyjechała wówczas do Francji, gdzie skończyła prestiżową uczelnię Cours Florent w Paryżu. Studiowała też filozofię na Sorbonie, więc ambicji jej odmówić nie można.

Wszystko zmieniło się, gdy zrobiłam maturę i zrezygnowałam z serialu "Na dobre i na złe". Wyjechałam do Paryża, do szkoły aktorskiej, do której dostałam się z pierwszą lokatą. Gdy skończyłam szkołę, wróciłam do Polski i musiałam zmierzyć się z "nową normalnością" - mówiła w rozmowie z portalem NaTemat.

Niestety nie przełożyło się to na błyskotliwą karierę. Show biznes bywa bowiem kapryśny, a gdy wypadnie się z jego obiegu, to powrót bywa bardzo trudny. Nie oznacza to natomiast, że Muldner nie próbowała zaczepić się w mediach na dłużej. Jej wysiłki spełzły jednak na niczym.

Mogłam liczyć tylko na nieciekawe rólki w serialach, które niezbyt mnie interesowały. Okazało się, że w ciągu kilku lat rynek się zmienił, coraz mniej istotny jest talent i dorobek aktorski, ich miejsce zajęła umiejętność promowania siebie - przyznała w tym samym wywiadzie.

Jak dziś wygląda Sara Muldner?

Lata płyną, a o wielkim powrocie Sary do show biznesu wciąż mówi się niestety niewiele. Co prawda zaproszono ją m.in. do studia "Jaka to melodia?" i dostała kilka mniejszych ról, ale sukcesu z dzieciństwa już nie powtórzyła. Na razie skupia się natomiast na pisaniu scenariuszy, a aktorstwo wciąż jest dla niej otwartym tematem. Co jakiś czas przypomina o sobie mediom, dlatego wiemy, jak dziś wygląda już jako 33-letnia kobieta.

