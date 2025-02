17-letnia Viki Gabor w mocnym makijażu wywija włosem na prezentacji wiosennej ramówki TVP

Chciałabym zainicjować nową inicjatywę tutaj na Pudelku: NIE HEJTUJĘ, ALE DOBRE SŁOWO PRZEKAZUJĘ 🌷🩷Proszę wszystkich Pudelkowiczów jeśli macie coś złego napisać proszę powstrzymajcie się i nie róbcie tego. Wiem ze wiele tematów was denerwuje co tu jest napisanych o gwiazdach ale nie siejcie zła. Słowo ma moc czyńcie innym dobro a ono do was wróci 🩵