Gwiazdy na prezentacji wiosennej ramówki TVP: Kinga Burzyńska w prześwitujących spodniach, błękitna Anna Lewandowska, Marta Manowska w czerni

Dawno niewidziana Monica Lewinsky pojawiła się w podcaście "Call Her Daddy", gdzie wróciła pamięcią do przykrych wspomnień sprzed trzech dekad, kiedy to musiała zmierzyć się z medialną nagonką po ujawnieniu romansu z Billem Clintonem. "Bardzo szybko zostałam przedstawiona jako prześladowczyni, osoba niestabilna psychicznie, nieatrakcyjna" - wyjawiła 51-latka.