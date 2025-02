Agnieszka Dziekan zaszalała ze stylówką na prezentacji wiosennej ramówki TVP

Z tego miejsca i pod tym akurat artykułem chciałam was wszystkich pozdrowić 🥰zycze każdemu kto to przeczyta dużo zdrowia, powodzenia w życiu, szczęścia i uśmiechu. Niech was Bóg błogosławi. I pamiętajcie będzie dobrze nie traćcie nadziei jeśli ktoś z was boryka się z jakimś problemem. Moge się też pomodlić za kogoś w jakiejś intencji. Jeśli ktoś potrzebuje modlitwy to proszę w komentarzu napisać a jak ma być anonimowa intencja to proszę tylko o różowe serduszko w komentarzu, Pan Bóg będzie wiedział o co chodzi. Przesylam wam ❤️