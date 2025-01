Wiosenna ramówka Polsatu: wydekoltowana Magdalena Narożna, Małgorzata Socha w garniturze, "drapieżna" Natalia Szroeder

zgłoś do moderacji

A Pan Szymon rotacyjny wsiadł na quada: - Żona myśliwcem lata, to Ja dam radę na czterokołowcu! Pan uruchomił Mu silnik i Szymuś cały podekscytowany, aż mu się nos zaświecił na czerwono, stwierdził: - To Ja tera na zmianę z Rudolfem rotacyjnie będę ciągnął sanie Świętego Mikołaja! Chciał jeszcze kogoś do zmiany biegów, ale nikogo mu nie przydzielili tłumacząc, że skrzynia jest automatyczna, ale Pan przyszły prezydent RP nie dał się nabrać i zrezygnował z przejażdżki!