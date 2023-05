18-letnia córka Moniki Bellucci i Vincenta Cassela przykuwa spojrzenia podczas sesji na Schodach Hiszpańskich (ZDJĘCIA)

Bbh 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

W wieku 31 lat wróciłam do randkowania i jestem w szoku jak faceci lecą na kasę i jak jest to dla mich ważne. Mam własne ładne mieszkanie bez kredytu jestem wykształcona zadbana i zrozumiałam ze z tzw. Przeciętniakiem nie zbuduje zdrowej relacji i muszę celować w facetów na poziomie. Faceci np z kredytami na mieszkanie czy mieszkający na wynajmie przy mnie są strasznie toksyczni i próbują ciągnąć w dół. Poruszają ciagle temat pracy mieszkania. Na portalach randkowych pierwsze pytanie: gdzie pracujesz, skąd pieniądze na mieszkanie?, co robią Twoi rodzice?. Przestałam ogólnie cokolwiek odpowiadać na temat pieniędzy, nie zamierzam ujawniać swoich dochodów a mieszkanie nie bede przedstawiać jako mojego. Dopiero jak zaczęłam celować w przedsiębiorców czy facetów na stanowiskach, z jakimś dorobkiem to te relacje przebiegają lepiej. Macie podobne spostrzeżenia jako starsze kobiety?