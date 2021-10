19-letnia Miranda McKeon z "Ania, nie Anna" relacjonuje walkę z rakiem piersi. "Właśnie ogoliłam głowę. Czuję się piękna"

przemyslenia 40 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Życie kogoś innego jest zagrożone, ale nawet jak na to patrzę, to wcale nie jest mi lepiej w moich dolegliwościach. Mądralińscy uważają, że to lekarstwo, że innym źle się dzieje, bo pewnie sami są wampirami energetycznymi i czują wtedy szczęście. Karmią się tym. Ale nawet odczuwam jakąś ulgę w tym, że nie zdrowieję od nieszczęścia innych. Mimo tego, że chciałabym poczuć się lepiej. Możecie wyzywać za to, że ktoś jest chory na raka, a dla mnie dalej ważny jest mój stan zdrowia. Nic to nie zmieni.