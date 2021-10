TYLKO NA PUDELKU: Dominika Tajner odpowiada na zarzuty o LANSOWANIE SIĘ na chorobie. "ŁZY MI LECĄ, jak czytam takie komentarze"

NijaKa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Dominiki. Ludzie będą gadać różne rzeczy. Do nas należy wybor co- z tego wszystkiego jest o nas- a co nie. Ci, którzy zarzucają Pani chęć podniesienia swojej popularności kosztem zachowania dla siebie historii choroby, mają własne życiorysy i doświadczenia z których wyciagneli wnioski. Zapewne zycie dla nich nie było łaskawe. Dobrze że Pani mówi o raku piersi, o tym, że można go mieć i nie być tego swiadomym. Lepiej ostrzec i uratować choćby 1 osobę, niż nie zrobić nic.