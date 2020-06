22-letnia Kylie Jenner w szarej bluzce z gorsetem za 5 tysięcy złotych prezentuje światu nowy kolor włosów (ZDJĘCIA)

Kylie Jenner testuje cierpliwość malutkiej córeczki

W ramach poprawy zepsutego ostatnimi wydarzeniami humoru gwiazdka postanowiła rozerwać się na mieście z koleżankami, wybierając się w poniedziałek do restauracji Catch. Tego dnia znana modnisia postawiła na oryginalny outfit, na który składała się szara bluzka z gorsetem marki Unravel za 4 800 złotych, do której to dobrała skórzane spodnie, przezroczyste sandałki na obcasie i malutką torebeczkę. Uwagę zwracał nowy kolor włosów Amerykanki: Jennerka postanowiła przefarbować włosy z miodowego na platynowy. W celu wywołania jeszcze większego szumu po powrocie z do domu siostra Kim wrzuciła na Instagram serię zdjęć... w staniku Gucci, na których wydyma nabrzmiałe usta i kusząco wpatruje się w obiektyw.