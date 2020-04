Nieumalowana Kylie Jenner w dresie za 10 tysięcy złotych zmierza boso do przyjaciółki z paczką czipsów za pazuchą (ZDJĘCIA)

Oprócz tego 22-latka była jedną z gwiazd, które przy każdej nadarzającej się okazji nakłaniały internautów do zostania w domu, zapewniając, że sama jest do tego "świetnie przygotowana" dzięki pamiętnemu ukrywaniu ciąży.

Wygląda na to, że kwarantanna w rodzinnym gronie w końcu dała się Jennerce we znaki. W poniedziałek najmłodsza miliarderka na świecie została przyłapana przez paparazzi, gdy wysiadała ze swojego Mercedesa G-Wagon, żeby odwiedzić mieszkającą w Beverly Hills przyjaciółkę, Stassie Karanikolaou. Tym razem celebrytka odpuściła sobie zachowanie środków ostrożności, udając się boso (!) do rezydencji Karanikolaou, ubrana w pastelowy dres Amiri za prawie 10 tysięcy złotych. Uwagę przyciąga pozbawiona makijażu twarz "podrasowanej" chirurgicznie Kylie oraz paczka czipsów, którą gwiazda czule tuli do piersi.