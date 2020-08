Jasmine Chiswell - sobowtórka Marylin Monroe, która podbija TikToka (ZDJĘCIA)

Historia Jasmine Chiswell to opowieść o niezwykłym zaangażowaniu i pasji, która potrafi całkowicie pochłonąć życie człowieka. Dorastając między Glasgow i Edynburgiem mała Jasmine wychowywała się na starych filmach, które wieczorami oglądała ze swoją babcią. To właśnie wtedy po raz pierwszy złapała ponoć bakcyla, który później popchnął ją w kierunku studiów filmowych i wyjazdu z Wielkiej Brytanii z planami podbicia Hollywood.

Podczas odkrywania fabryki marzeń Chiswell miała natknąć się na sklep z kosmetykami vintage, gdzie wyposażyła się w puder do twarzy i klasyczną czerwoną szminkę. Wtedy też miała zorientować się, jak bardzo przypomina Marylin Monroe i od tamtej pory to właśnie imitowanie legendy kina stało się jej sposobem na życie.

25-latka zżyła się z postacią Monroe aż tak bardzo, że postanowiła nawet wraz z mężem zainwestować w należący niegdyś do gwiazdy dom! To właśnie on jest teraz tłem do większości sesji zdjęciowych z udziałem Jasmine.