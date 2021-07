"40 kontra 20". Robert Kochanek i Bartek Andrzejczak USTALAJĄ STRATEGIĘ na dalsze odcinki (WIDEO)

Dariusz 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie zrozumcie że to tylko program a formuła programu to pic na wode.Żadna tam nie jest specjalnie dla Roberta czy Bartka,tam jest gra,rywalizacja,każda gra na swój sposób,sa intrygi,jest kombinowanie,każdej po prostu zależy by pozostac w programie i tyle.W prawdziwym życiu większosć tych uczestniczek oszczać by go nie chciała.Odcniki sa dawno nagrane i moga oni siebie teraz ogladac w tv czy na playerze i z siebie posmiac,spędzili tam luksusowe wakacje w pieknym kraju jakim jest grecja i jeszcze produkcja za to zapłąciła im