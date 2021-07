"40 kontra 20": Robert POCAŁUJE Martę i pokłóci się z Kingą! "Wziąłeś mnie za warszawską ESCORTKĘ" (WIDEO)

Ola666 59 min. temu zgłoś do moderacji 237 101 Odpowiedz

Fajny program do posmiania, ale zenujace ze kobiety walcza o facetow, do czego to doszlo, i tu widac jak wyglada to w realu w POLSCE. Masa ladnych atrakcyjnych wyksztalconych nie ma z kim sie sparowac. Polacy to albo nieudacznicy albo mamisynki, facet z klasa wysoki na poziomie to bialy kruk... Jedzcie do Niemiec. Znajoma ma 43 lata, 2 dzieci , po rozwodzie, znalazla wysokiego przystojnego zaradnego goscia. w Polsce taka kobieta mialaby u takiego "okaza" zerowe szanse. Polska- kraj pieknych kobiet, beznadziejnych facetow . Nadmiar popytu nad podaza..