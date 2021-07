"40 kontra 20". Robert Kochanek powątpiewa w szczerość walczących o niego dziewczyn: "Mam 43 lata, wy 25 i 26" (WIDEO)

Coz 45 min. temu zgłoś do moderacji 113 22 Odpowiedz

Myślę, że lepiej niż nie myśleć, niż zastanawiać się która z nich zdobędzie serce "Janusza" bo sorry ci panowie są straszni. Myślałam, że to bedzie program na zasadzie hotel paradise tyle, że staresze osoby też będą. A tu hmm dwóch facetów 30 pan...I co najzabawniejsze ten młody woli tamdam tadam... młode:) mogliby przynainiej znaleźć takiego co lubi starsze bo tak na poważnie, to te 40 wyglądają jak mamy tych 20 i żadna starsza nie ma szans z młodsza, chyba żeby była mega zarobiona ,to może któryś by sie przykleił ale tak ,to są tam zeby robić za drzewa...