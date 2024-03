51-letnia Katarzyna Sokołowska pokazała NAJNOWSZE fotki synka. "Ivo Lew ma już 20 MIESIĘCY" (ZDJĘCIA)

Katarzyna Sokołowska w wywiadach nie ukrywała, że przez większość życia skupiała się na budowaniu swojego wizerunku oraz pozycji w branży . Wszystko zmieniło się, gdy w życiu jednej z najbardziej rozpoznawalnych reżyserek pokazów mody w Polsce pojawił się Artur Kozieja . Wówczas para zaczęła snuć plany o powiększeniu rodziny , jednak proces ten nie należał do najłatwiejszych. Katarzyna Sokołowska poroniła poczętą w naturalny sposób ciążę, dlatego też zdecydowała się na zapłodnienie metodą in vitro .

20 miesięcy temu na świat przyszedł wyczekiwany syn pary. Katarzyna Sokołowska "oszalała" na punkcie Iwo i jak przyznaje, jest to dla niej niesamowite przeżycie, a do tego etapu w życiu podchodzi "na luzie". Rodzina cieszy się wspólnym czasem i często razem podróżuje. Na Instagramie celebrytki pojawiły się urocze zdjęcia syna. Ależ on wyrósł!