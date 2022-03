50-letni Jared Leto walczy o uwagę w dwóch KRZYKLIWYCH stylizacjach na premierach filmu "Morbius" (ZDJĘCIA)

Jared Leto ma w swoim imponującym emploi 35 wyjątkowo zróżnicowanych ról. Aktor wcielał się już w chorującą na HIV drag queen w "Witaj w klubie", zagubionego heroinistę w "Requiem dla snu", zielonowłosego Jokera w "Legionie Samobójców" czy średnio rozgarniętego Paolo w "Domu Gucci", "upiększonego" przez wizażystów pomarszczoną skórą, plamami wątrobowymi i imponującą łysiną. Tą ostatnią kreacją aktorską Amerykanin nie rzucił jednak krytyków na kolana, o czym świadczyć może tegoroczna nominacja gwiazdora do Złotej Maliny.

W tym roku widzowie będą mieli okazję zobaczyć Jareda w dwóch produkcjach: "WeCrashed: Upadek start-upu", który dopiero co zadebiutował na Apple TV oraz komiksowym widowisku "Morbius" opowiadającym o żądnym krwi wampirze.

Obraz o morderczym krwiopijcy właśnie trafił do amerykańskich kin. Oznacza to, że 50-latek ma przed sobą wyczerpującą kampanię promocyjną, w ramach której zobligowany jest do zaprezentowania na czerwonym dywanie kilku widowiskowych stylizacji, koniecznie z metką Gucci (Leto od lat pełni funkcję ambasadora włoskiego domu mody).