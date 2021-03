OSZPECONY Jared Leto na planie "House of Gucci"! (ZDJĘCIA)

W sieci pojawiły się kolejne fotografie z planu House of Gucci , na których możemy oglądać odmienionego wokalistę zespołu 30 Seconds to Mars. Widzimy na nich wystylizowanego na Paolo Gucciego i nieprzypominającego samego siebie aktora. 49-latek został "upiększony" przez wizażystów pomarszczoną skórą, plamami wątrobowymi i imponującą łysiną. Po planie w Mediolanie Leto przechadzał się ubrany w fioletowy sztruksowy garnitur i zielone mokasyny.

To nie pierwszy raz, gdy Jared Leto przechodzi imponującą metamorfozę na rzecz filmu, w którym gra. Aktor nie tylko wielokrotnie zmieniał fryzury, ale i drastycznie zrzucał bądź przybierał na wadze. Do roli uzależnionego od heroiny Harry’ego Goldfarba w Requiem dla snu schudł 13 kilogramów, zaś podczas przygotowań do roli Marka Davida Chapmana w dramacie Rozdział 27 przytył 30 kilogramów.