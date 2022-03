Anne Hathaway i Jared Leto ZACHWYCAJĄ na premierze "WeCrashed" w słonecznym Los Angeles (ZDJĘCIA)

Unna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 94 2 Odpowiedz

No ale ten Jared się dobrze trzyma, a przecież to facet po 50-tce. Tak wiem, ubiera się dziwnie, ale chyba jest jakaś poprawa, bo niedawno inspirował się Chrystusem i chodził ubrany w czymś co przypominało takie rozpinane podomki w kwiatki, w jakie kiedyś ubierały się woźne w podstawówkach. Nie oceniam go jako człowieka - bo nie znam go osobiście. Mogę jedynie napisać, że moim skromnym zdaniem dobry z niego aktor i piosenkarz.