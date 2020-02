50-letnia Jennifer Lopez zachwyca obłędną figurą w obcisłej sukience i zamszowych kozakach

Megi 43 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Szkoda, że jej kariera nie polega na jej talencie (w sumie jeżeli chodzi o śpiew to go nie posiada) tylko nad zachwytem, że wygląda młodo. W dzisiejszych czasach nie powinno to nikogo dziwić, w Ameryce co druga taka kobieta około 50 czy nawet po wygląda młodo a wszystko to zasługa zabiegom np botoks, kwas itd plus Jennifer ma dostęp do najlepszych trenerów, dietetyków, na pewno jest pod czyimś okiem więc dla mnie jej wygląd w takim wielu nie jest czymś ,, niezwykłym", wystarczy mieć kasę i odpowiednich ludzi moi drodzy :))