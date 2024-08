52-letnia Justyna Steczkowska wije się w panterkowym bikini przed kamerą

Justyna Steczkowska wielokrotnie udowadniała, że czas stanął dla niej w miejscu . Patrząc na zdjęcia piosenkarki, trudno bowiem uwierzyć, że kilka dni temu świętowała 52. urodziny i urodziła trójkę dzieci . To właśnie pociechy towarzyszyły jej podczas urlopu, na którym celebrowała kolejny rok życia. Przy okazji mogliśmy zobaczyć, jak wygląda jej młodszy syn, który póki co stroni od show-biznesu.

Podczas wakacji Steczkowska przygotowywała się także do niezwykle intensywnej i pracowitej jesieni. Jak już informowaliśmy, dołączyła do jury "Twoja twarz brzmi znajomo" . Nagrania trwają od kilku tygodni, a afekty pracy zobaczymy jesienią.

Jestem w trasie koncertowej całą jesień. Jeszcze wyjeżdżam później do Stanów. Nagrywam też płytę (...) Mam po prostu bardzo dużo pracy, a jeszcze rodzina, z którą wyjeżdżam na wakacje, bo przecież mamy dzieci, z którymi uwielbiamy spędzać czas... Jeszcze koncerty, które będą latem muzyki filmowej, więc to nie jest takie proste, bym ja mogła wystąpić w jakimś show. To trzeba odwoływać tyle koncertów, czego nie chcę robić - mówiła podczas wywiadu dla Kanału Sportowego.