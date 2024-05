Justyna Steczkowska pręży smukłe ciało w topie w panterkę. Dacie wiarę, że w sierpniu skończy 52 lata? (ZDJĘCIA)

Justyna Steczkowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i utalentowanych polskich artystek. Na swoim koncie ma mnóstwo nagród i wyróżnień za swoją twórczość muzyczną, co dodatkowo potwierdza jej status jako jednej z czołowych wokalistek w kraju. Celebrytka uczestniczyła także w różnych programach rozrywkowych, co tylko przyczyniło się do wzrostu jej popularności.