RZADKI WIDOK: Justyna Steczkowska pochwaliła się młodszym synem. Piosenkarka pokazała, jak spędza rodzinne wakacje (FOTO)

Justyna Steczkowska ma ostatnio pełne ręce roboty. Piosenkarka nie tylko intensywnie pracuje nad nowym albumem i przygotowuje się do koncertów, ale również jest w trakcie nagrań do nowej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Za kilka miesięcy diwa zadebiutuje na ekranie w roli jurorki tego popularnego polsatowskiego show.

Pomimo licznych obowiązków, artystka postanowiła wykorzystać wakacyjny czas i wybrała się na rodzinne zagraniczne wczasy, które dodatkowo zbiegły się z jej urodzinami. Choć ciężko w to uwierzyć, to 2 sierpnia Justyna Steczkowska skończyła 52 lata . Oczywiście artystka nie zapomniała pochwalić się tym wyjątkowym wydarzeniem w social mediach, gdzie od jakiegoś czasu wyjątkowo chętnie się udziela.

Justyna Steczkowska pochwaliła się synami

Chociaż pierworodny piosenkarki Leon Myszkowski jest dobrze znany w show-biznesie, albowiem regularnie pojawia się przy okazji różnych publicznych imprez, to jednak widok jego młodszego brata może wywołać spore poruszenie. Stanisław, na co dzień stroni od blasku fleszy. W przeciwieństwie do swojego brata rzadko również gości na branżowych eventach. Wkrótce może się to jednak zmienić. Obydwaj synowie Justyny Steczkowskiej pojawią się jesienią w programie "Nasi w mundurach" na antenie TTV. Nic dziwnego, że cała rodzina wybrała się za granicę naładować baterię na najbliższe miesiące.