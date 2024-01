54-letnia Jennifer Lopez zachwyca w RÓŻOWEJ sukni z trenem i kwiecistymi rękawami na Złotych Globach (ZDJĘCIA)

Bbbb 20 min. temu zgłoś do moderacji 56 3 Odpowiedz

Dzisiaj czytałam artykuł o starszej Pani, która ochroniarz zamknął w śmietniku bo szukała tam jedzenia, coś strasznego! Ludzie proszę jak zobaczycie starsza osobę w sklepie która trzyma monety w ręce i ma mało do kupienia niech zapali się i was lampka i spróbujcie takiej osobie pomoc.. nie wiemy co to osobę spotkało i co spotka nas !