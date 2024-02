55-letnia Jennifer Aniston zdradziła sekret swojej IMPONUJĄCEJ sylwetki. Pokazała KATORŻNICZY TRENING (WIDEO)

Jennifer Aniston relacjonuje katorżniczy trening na siłowni

Ostatnio aktorka opublikowała w mediach społecznościowych specjalny film z siłowni, na którym zaprezentowała ćwiczenia, które wykonuje, by zachować szczupłą i sprawną sylwetkę. 55-letnia Jennifer Aniston wyposażona w sportowy strój, czarną matę treningową i akcesoria do ćwiczeń zaprezentowała trening , który okrasiła niezwykle życiowym stwierdzeniem.

Podziwiam twoją dyscyplinę. Jesteś inspiracją; Co za kobieta; Dzięki za motywację; Jesteś niesamowita; Co za figura; Taka idealna nawet zmęczona; Dobry trening Jennifer; Dziękuję za poniedziałkową motywację, to było to czego potrzebowałem - komentują fani aktorki.