Złote Globy 2024. Jennifer Aniston zachwyca fryzurą "na Rachel", a fani martwią się: "Ledwo POWSTRZYMUJE ŁZY" (ZDJĘCIA)

W Beverly Hills nie mogło zabraknąć także Jennifer Aniston. 54-latka tak jak i jej koleżanki zaprezentowała się na czerwonym dywanie w starannie dobranej zapewne już miesiące temu kreacji. Tym razem postawiła na elegancki czarny "look" od Dolce & Gabbana. Kreacja składała się z klasycznej góry bez ramiączek i "ołówkowatego" dołu z koralikami.

Uwagę zwracała także fryzura aktorki. Patrząc na to, jak tego wieczora uczesała włosy, nie można było odeprzeć się wrażeniu, że inspirowała się samą sobą sprzed lat. W sieci zaroiło się od komentarzy, że wyglądała, jak za czasów, gdy była jeszcze Rachel z "Przyjaciół".

"Rachel" nie ma już przerwy. Jennifer Aniston wystąpiła w nostalgicznym stylu, gdy w niedzielę pojawiła się na czerwonym dywanie Złotych Globów 2024 w krótszych włosach nawiązujących do kultowych "Przyjaciół" - czytamy np. na "Page Six".

Wielu wskazywało też na to, że Aniston wygląda na "smutną" i "przybitą", sugerując, że to jeszcze to sprawą niespodziewanego odejścia jej serialowego kolegi, Matthew Perry'ego.