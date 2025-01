Lauren Sanchez byczy się na jachcie Bezosa za pół miliarda dolarów

Każdego roku wspierałam wośp ale kiedy zobaczyłam filmik z owsiakiem jak naskoczył na dziennikarza za pytanie "aby się rozliczył z pieniędzy dla powodzian na co poszły"-to jak na niego naskoczył to tragedia. I ten jego tekst,że "to nie wasze pieniądze" Owsiaku! To nie twoje pieniądze tylko NASZE! Proszę przedstawić faktury i to już!!