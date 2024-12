David i Victoria Beckhamowie relaksują się na jachcie wartym 26 MILIONÓW ZŁOTYCH. Zabrali ze sobą 13-letnią córkę

David i Victoria Beckhamowie, którzy mocno cenią sobie czas spędzany z najbliższymi, tym razem musieli zadowolić się towarzystwem wyłącznie ich najmłodszej latorośli, 13-letniej już Harper. Wszyscy trzej synowie gwiazdorskiej pary skupiają się obecnie na pielęgnowaniu relacjami ze swoimi partnerkami. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Małżonkowie z 25-letnim stażem mogli w pełni skupić się na beztroskim wypoczynku, nabieraniu złotej opalenizny i spędzaniu czasu w swoim sprawdzonym towarzystwie. W pewnym momencie Posh Spice dołączyła do wypoczywającego na leżaku męża, czule obejmując jego ramię. Oczywiście nie umknęło to uwadze niezawodnych paparazzi, którzy tradycyjnie ruszyli ich śladem.