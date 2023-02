57-letnia Elizabeth Hurley zaskoczyła śmiałym kadrem. Komentujący zachwycają się jej NAGIM zdjęciem (FOTO)

Ewa 25 min. temu zgłoś do moderacji 1 9 Odpowiedz

A Dlaczego ma sie wstydzić skoro chodzimy do obcego faceta ginekologa i rozkłada nogi pokazując pochwę i on pcha łapy w pochwę i inne sprzęty to jest ok. Ja to mam zawsze podczas każdego badania pochwy swojego chłopaka i wspierał poród.