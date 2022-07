20-letni syn Elizabeth Hurley pręży mięśnie na plaży. Internauci oceniają: "Ale WYPRZYSTOJNIAŁEŚ" (FOTO)

Podobnie jak większość dzieci gwiazd Damian Harley miał "nieco" łatwiej, jeżeli chodzi o karierę w show biznesie. Syn Elizabeth Hurley od kilku lat sukcesywnie podbija świat modelingu, w czym niewątpliwie pomogło mu słynne nazwisko. Brytyjczyk współpracował już z takimi domami mody jak Dolce&Gabbana czy Versace, a dla marki Pat McGrath został twarzą rozświetlaczy . Usiłując wypromować aspirującego modela, brytyjska aktorka regularnie przyprowadza go ze sobą na elitarne imprezy.

O nieślubnym synu milionera Stevena Binga (który w 2020 roku popełnił samobójstwo) było jakiś czas temu głośno za sprawą wytoczonej dziadkowi sprawy o dostęp do funduszu powierniczego. Peter Bing próbował odciąć Damiana Hurleya od swoich pieniędzy za to, że ten jest wnukiem z "nieprawego łoża". Wbrew wnioskowi miliardera sąd w Los Angeles orzekł, że chłopak jest uprawniony do spadku.