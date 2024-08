57-letnia Halle Berry w BIELIŹNIANEJ kreacji na premierze filmu w LA. Imponująca forma? (ZDJĘCIA)

Halle Berry uchodzi za jedną z najjaśniejszych gwiazd Hollywood. Do dziś wiele osób wspomina jej kreację Kobiety Kot, choć od tamtej pory aktorka zagrała w wielu innych filmach i serialach. Cóż, nie zmieniło się na pewno to, że mimo upływu lat Berry nadal może pochwalić się smukłą i wysportowaną sylwetką.

Gwiazda nie zwalnia tempa i cały czas dba o formę. Pomagają jej w tym regularne ćwiczenia na siłowni, czego można się dowiedzieć, przeglądając jej profil na Instagramie. Od czasu do czasu 57-latka pokazuje tam kulisy swoich ćwiczeń. Nierzadko chwali się też ich efektami.

Najwyraźniej Halle Berry jest bardzo dumna z tego, jak się prezentuje. Ostatnio podkreśliła to podczas premiery jej najnowszego filmu "Union". Gwiazda przechadzała się po ciemnym dywanie w tzw. bieliźnianej kreacji. Trzeba przyznać, że to dość odważny wybór na ściankę. Koronkowa stylizacja bardziej niż wieczorową suknię przypominała body do spania.